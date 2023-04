Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede : Verkehrsunfallflucht, Verkehrsunfall mit 2 Verletzten und Gefahrgutunfall ++

Verkehrsunfallflucht :

Am 17.02.23 wird um 05:30 Uhr ein verunfallter grauer Mercedes Benz an der Alpenrosenstraße in 26655 Westerstede Ortsteil Peterfeld in Höhe des dortigen Rhodoparks über Notruf der Leitstelle in Oldenburg von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer genmeldet. Unfallbeteiligte Personen würden sich nicht am Fahrzeug aufhalten. Vor Ort stellt sich heraus, dass offensichtlich der graue PKW aus dem Landkreis Celle die Alpenrosenstraße in Richtung Westerstede befahren hat, als er ausgangs einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkommt und hier in den Straßengraben gerät. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen bleiben ergebnislos. Im späteren Verlauf des Vormittages wird der Polizei in Bremerhaven der verunfallte PKW als gestohlen zur Anzeige gebracht. Zeugenhinweise werden beim PK Westerstede unter 04488/833-115 angenommen.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Unfallbeteiligten :

Nur eine Stunde nach der Verkehrsunfallflucht wird der Leitstelle in Oldenburg ein Verkehrsunfall auf der Wittenheimstraße in 26655 Westerstede Ortsteil Wittenheim gemeldet. Hier erkannte ein 33jähriger PKW-Führer aus Westerstede zu spät, dass ein vor ihm befindlicher PKW, geführt von einem 32jährigen aus der Gemeinde Apen, nach links auf ein Grundstück auffahren wollte und fuhr somit auf den PKW auf. Durch den Versuch nach rechts auszuweichen gerät der Westersteder nach der Kollision in den rechtsseitigen Straßengraben und wird in seinem Fahrzeug eingeschlossen, so dass er von der hinzugerufenen FFW Westerstede befreit werden muss. Der Westersteder kommt per RTW in die Ammerlandklinik. Der 32jährige Aper wird leicht verletzt.

Gefahrgutunfall :

Am 17.04.2023 gegen 10:35 Uhr bemerkt ein Führer eines LKW mit Anhänger auf dem Parkplatz des Autohofes an der Leerer Straße in Westerstede Ortsteil Moorburg, dass eine Flüssigkeit aus dem Anhänger austritt. Der Anhänger ist zu diesem Zeitpunkt u.a. beladen mit 120 20-Liter Kanistern mit 30%er Salzsäure. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage wird der Parkplatz geräumt und vor unberechtigten Zugang gesichert. Nach Inaugenscheinnahme der Ladung unter Zuhilfenahme des Gefahrgutzuges und fachlicher Beratung der unteren Wasserbehörde des LK Ammerland wird festgestellt, dass lediglich ein Kanister aufgrund eines an einer Palette hervorstehenden Nagels Leck geschlagen hat. Nach Entladung des Anhängers und Reinigung der Ladefläche sowie des Parkplatzes mit Wasser kann der LKW seines Fahrt fortsetzen. Etwaige Verstöße gegen das Gefahrgutrecht werden polizeilich geprüft. Neben dem Gefahrgutzug waren die FFW'en aus Westerstede, Hollriede, Halsbek, Apen, Godensholt, Garnholt und Kayhauserfeld mit 100 Kameraden/-innen unter der Leitung des Stadtbrandmeisters im Einsatz. Gegen 15:00 Uhr kann die Sperrung des Parkplatzes aufgehoben werden.

