POL-OL: +++ Oldenburg/Rastede: Unbekannte beschädigen Bushaltestellen +++

Oldenburg (ots) - Am Samstagmorgen gegen 00:15 Uhr kam es auf der Eichenstraße in Oldenburg auf Höhe der Hausnummer 68 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Straßenrand geparkten PKW prallte. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden. Unmittelbar nach ...

mehr