Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kooperative Kontrollen von Shisha-Bars +++

Oldenburg (ots)

In den Abendstunden des vergangenen Freitagabend führte die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland in Kooperation mit den Hauptzollämtern Oldenburg und Bremen, dem Gewerbeaufsichtsamt sowie der Stadt Oldenburg Kontrollen von Shisha-Bars im Oldenburger Stadtgebiet durch. In der Zeit zwischen 20 und 1 Uhr wurden fünf Lokalitäten überprüft, dabei konnten mehrere Verstöße festgestellt werden: Neben steuerrechtlichen Zuwiderhandlungen aufgrund des Verkaufs von nicht ordnungsgemäß versteuertem Wasserpfeifentabak äußerte sich in einigen Bars der Verdacht der Schwarzarbeit, da Mitarbeitende nicht angemeldet waren. In zwei der überprüften Bars stellten die Beamten Verstöße gegen das Gaststättengesetz fest, da offenbar ohne erforderliche Genehmigung Speisen zubereitet und verkauft wurden. In einer Gaststätte in der Oldenburger Innenstadt stellten die Einsatzkräfte eine gesundheitsgefährdende Kohlenmonoxid-Konzentration in der Umgebungsluft fest. Offenbar waren entsprechende Vorschriften des Nichtraucherschutzes sowie der baurechtlichen Bestimmungen außer Acht gelassen worden.

An den Kontrollen nahmen insgesamt etwa 25 Einsatzkräfte teil. Die beteiligten Behörden werden auch zukünftig entsprechende Kontrollmaßnahmen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell