Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlungslage zwischen Upahl und Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Am 19.08.2023 fand entlang der Landesstraße 03, von Upahl nach Grevesmühlen, eine angemeldete Versammlung statt. Zum Thema der aktuellen Migrationspolitik stellten sich die Versammlungsteilnehmer in mehreren kleinen Gruppen entlang der Landesstraße 03, im Bereich der dortigen OIL-Tankstelle, mit Plakaten und Transparenten auf. Der Verkehr wurde dadurch nicht beeinträchtigt. An der Versammlung beteiligten sich in der Spitze etwa 95 Personen. Gegen 12:35 Uhr war die Versammlung ohne Vorkommnisse beendet. Die Polizeiinspektion Wismar begleitete die Versammlung mit vier eigenen Einsatzkräften.

Rainer Böttcher Erster Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion Wismar

