Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.01.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde durch eine Funkwagenbesatzung des PK Seesen ein beschädigter Leitzylinder auf einer Verkehrsinsel festgestellt. Die Verkehrsinsel befindet sich auf der B243 / Bockenemer Straße im Einmündungsbereich zur B 248 / Bornhäuser Straße. Aufgrund der Spurenlage muss von einem Verkehrsunfall ausgegangen werden. Eine bislang unbekannte Person überfuhr vermutlich die Verkehrsinsel, beschädigte hierbei den Leitzylinder und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 20.01.2023 ca. 07:00 Uhr, bis Samstag, 21.01.2023 ca. 09:30 Uhr, ereignete sich in der Schulstraße in Lutter ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten PKW VW und entfernte sich anschließend ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern von der Unfallstelle. An dem PKW VW entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des 22.01.2023 ereignete sich auf der B 82 in Höhe Ödishausen ein Verkehrsunfall. Der oder die Fahrer/in eines PKW VW kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Straßenschild und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Ein Unfallverursacher konnte durch die eingesetzte Funkstreife vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW und am Straßenschild entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von insgesamt 3500 Euro. Der PKW wurde beschlagnahmt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell