POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - GS-Ohlhof - Einbruch in Wohnhaus Bislang unbekannte Täter drangen am 19.01.2023, zwischen 06:15 Uhr und 21:00 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus im Paul-Klee-Weg ein. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten entwendeten sie einige Wertgegenstände in vierstelliger Höhe. Die Polizei Goslar bittet Personen, die im Paul-Klee-Weg oder näheren Umgebung ...

mehr