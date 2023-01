POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.01.2023

Goslar (ots) - Seesen Am 18.01.2023 kam es in der Lautenthaler Straße auf Höhe Hausnummer 39 zwischen 17:30-18:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Aussage der Geschädigten und Spurenlage am Unfallort touchiert ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug den am Fahrbahnrand abgestellten PKW Fiat der Geschädigten und entfernt sich danach ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern von der Unfallstelle. Bei dem Anstoß ...

