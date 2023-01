Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.01.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am 19.01.2023, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der B 82 ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrer eines Peugeot Transporters befuhr die B82 von Langelsheim kommend in Richtung Rhüden. Bei einem Überholmanöver auf winterglatter Fahrbahn übersieht er einen entgegenkommenden 63-jährigen mit seinem PKW Nissan. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl eines Fahrrades

Am 18.01.2023 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde im Bereich der Bahnhofstraße in Seesen ein Fahrrad / Herrenmountainbike entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gegen Wegnahme gesichert. Der entstandene Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

