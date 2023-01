POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach und Viersen | Fortschreibung zum Fund von drei Leichen in EFH in St. Tönis

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Fiat Puntos. Das Auto war am Montag, 9. Januar, um 13.30 Uhr in einen Unfall auf der Marie-Juchacz-Straße beteiligt. Ein 35-jähriger Mann fuhr mit seinem blauen VW Golf auf der Marie-Juchacz-Straße in Fahrtrichtung Marie-Bernays-Ring. Auf Höhe der Kreuzung mit der ...

