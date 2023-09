Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch fuhr ein Unbekannter nach einem Unfall in Laichingen einfach weg.

Ulm (ots)

Gegen 16.25 Uhr fuhr eine 63-Jährige mit einem BMW in der Suppinger Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung mit dem Finkenweg musste die Frau verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Fahrer eines Opels wohl zu spät. Der Unbekannte fuhr auf den BMW auf. Nach dem Unfall begutachteten beide die Schäden. Der Unbekannte sagt wohl zur 63-Jährigen, dass er telefonieren müsse. Stattdessen stieg er in das Auto und fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Die Fahrerin des BMW fotografierte das Kennzeichen des Opels und meldete den Unfall der Polizei Ehingen. Die hat nun Ermittlungen gegen den unbekannten Unfallverursacher eingeleitet. Der Schaden am BMW wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

