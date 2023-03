Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet international gesuchten Mordverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am vergangenen Samstagnachmittag (25.03.2023) einen mazedonischen Staatsangehörigen, der beabsichtigte, nach Istanbul/Türkei auszureisen. Während der Kontrolle stellten die Bundespolizeibeamten fest, dass nach dem 32-Jährigen international gefahndet wurde. Nur einen Tag zuvor hatten die belgischen Behörden einen internationalen Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen den Mann erlassen. Diesem war zu entnehmen, dass der Tatverdächtige zwei Wochen zuvor am Mord einer 64-jährigen Person beteiligt gewesen sein soll. Dem in Belgien lebenden Mann wurde der Haftbefehl durch die Bundespolizei eröffnet. Anschließend wurde dieser zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens an die Justizbehörden übergeben.

