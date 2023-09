Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Diebstähle aus Autos

Am Mittwoch oder Donnerstag stahlen Unbekannte in Eschenbach Gegenstände aus zwei Fahrzeugen.

Ulm (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus einem VW. Das Auto stand wohl unverschlossen in der Theodor-Engel-Straße. Der Polizei wurde im ähnlichen Zeitraum ein weiterer Diebstahl bekannt. In der Kornbergstraße durchwühlten Unbekannte in einem unverschlossenen Auto das Handschuhfach. Dort fanden sie wohl Zigaretten und eine kleine Menge Bargeld. Das nahmen sie mit und flüchteten unerkannt.

Der Polizeiposten Heiningen (Tel. 07161/632360) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise von Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen in Eschenbach auffielen.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

