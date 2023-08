Kettig (ots) - In der Zeit vom 28.07.2023 bis 02.08.2023 kam es in der Gemarkung Kettig im Abfahrtsbereich der B9 auf die K96, aus Fahrtrichtung Andernach kommend, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurden mehrere Meter Schutzplanke beschädigt. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern bzw. diesen zu melden. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht, die den Unfall ...

