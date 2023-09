Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Aggressiver Gast widersetzt sich Kontrolle

Ulm (ots)

Gegen 00.15 Uhr wurde die Polizei am Samstagmorgen zu einem Bistro in der Hauptstraße gerufen. Dort würde ein Gast Stress machen, so der Anrufer. Beim Eintreffen der Streifen hatte der Mann die Gaststätte bereits verlassen. Er wurde durch die Beamten kontrolliert. Da er keinerlei Ausweispapiere vorweisen konnte, zog sich die Kontrolle in die Länge. Außerdem musste der genaue Sachverhalt in der Gaststätte ermittelt werden. Dem 33-Jährigen dauerte das alles zu lange und er erklärte die Kontrolle für beendet. Die Beamten waren anderer Meinung und verhinderten das Weggehen. Es kam zu einer Rangelei, die damit endete, dass der ehemalige Gast von den Beamten überwältigt und gefesselt wurde. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.

