Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann begeht Diebstahl in Beisein des Kindes

Euskirchen (ots)

Bereits am Freitag, den 11. August, fiel einem Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Christian-Schäfer-Straße in Euskirchen ein 43-Jähriger aus Euskirchen auf.

Der Euskirchener war in Begleitung seiner achtjährigen Tochter im Geschäft einkaufen.

Hier konnte der Ladendetektiv beobachten, dass der Mann mehrere Artikel aus der Auslage entnahm und in den mitgeführten Rucksack steckte.

An der Kasse wurde von dem 43-Jährigen nur ein Teil der Ware bezahlt, die restlichen Artikel verblieben im Rucksack.

Nach dem Bezahlvorgang wurde der Mann von dem Detektiv angesprochen.

Der Wert der entwendeten Ware lag im dreistelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell