POL-EU: Kind auf Fahrrad wird von Pkw touchiert- Mann fährt weiter

Euskirchen (ots) - Am Montag, den 21. August, hielt ein zwölfjähriges Kind gegen 18.40 Uhr auf seinem Fahrrad vor einem Fußgängerüberweg auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen. Das Kind wurde von hinten von einem Pkw touchiert und kam hierbei zu Fall. Der Fahrer stieg aus einem Honda (vermutlich älteres Model / Farbe Lila) aus, erkundigte sich nach dem Kind. Dieses gab zunächst an, dass alles in Ordnung sei. ...

