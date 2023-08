POL-EU: Im Kreisverkehr übersehen

Bad Münstereifel (ots) - Am Montag (21. August) beschädigten Unbekannte die Türe eines Imbisses in der Marktstraße in Bad Münstereifel. Der 62-jährige Eigentümer wurde in der Nacht von einem lauten Geräusch geweckt. Im Anschluss nahm er eine Person wahr, die in Richtung der Heisterbacher Straße davonlief. Erst gegen 7 Uhr stellte der Mann die Beschädigung an der Eingangstüre des Imbisses fest. Die Fensterscheibe wurde von einem Unbekannten augenscheinlich durch ...

mehr