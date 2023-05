Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Nikolaus-Otto Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Freitag (26.05., 17.00 Uhr) und Dienstag (30.05., 05.40 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Nikolaus-Otto Straße eingebrochen. Die Täter gingen die Außenwand der Halle gewaltsam an und drangen so in das Gebäude ein. Detaillierte Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Ebenfalls am Pfingstwochenende beschädigten Unbekannte einen Bewegungsmelder einer weiteren Firma in der Straße. Möglicherweise beabsichtigten sie auch in diese einzubrechen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell