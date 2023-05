POL-GT: Kupferrohrdiebstahl an Friedhofskapelle in Steinhagen

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Dienstagnachmittag (30.05., 14.45 Uhr) brannte ein Holzlager an der Straße Am Bahnhof. Das Außenlager, welches sich im rückwärtigen Bereich einer Gaststätte befindet, wurde durch die Flammen komplett zerstört. Zudem wurde das angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Ermittlungen nach sind Abflammarbeiten mit einem ...

