Polizei Gütersloh

POL-GT: Beinaheunfall auf der Holunderstraße - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagabend (26.05., 21.40 Uhr) kam es im Einmündungsbereich Holunderstraße/ Heiligenhäuschenweg beinahe zu einer Kollision zwischen einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer und einem 50-jährigen Pedelecfahrer. Den Angaben nach befuhr der Pedelecfahrer den Geh- und Radweg der Holunderstraße in Richtung Bielefelder Straße. Zeitgleich befuhr der unbekannte Pkw-Fahrer die Holunderstraße in Richtung Neuenkirchener Straße. Unvermittelt bog der Pkw-Fahrer hierbei nach links in den Heiligenhäuschenweg ab. Nur durch eine Notbremsung konnte der 50-jährige Rheda-Wiedenbrücker mit seinem Pedelec eine Kollision verhindern. Bei der Bremsung kam er allerdings zu Sturz und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Zeugen eilten dem Gestürzten zur Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der 50-Jährige konnte später nach ambulanter Behandlung noch vor Ort entlassen werden.

Bei dem Pkw solle es sich der Beschreibung nach um einen silberfarbenen Mercedes gehandelt haben.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Pkw geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell