Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht an der Holler Straße - Zusammenstoß zweier Radfahrender

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Samstagabend (27.05., 21.50 Uhr) ereignete sich im Bereich Holler Straße/ Tarrheide ein Verkehrsunfall zweier Radfahrender. Den Erkenntnissen nach befuhr eine 58-jährige Gütersloherin sowie ein Begleiter auf Fahrrädern den Geh- und Radweg der Holler Straße stadtauswärts gefahren. Etwa in Höhe der Abbiegung Tarrheide begegnete den beiden auf dem Geh- und Radweg ein bislang unbekannter Radfahrer. Den Angaben nach war dieser mit seinem Mobiltelefon beschäftigt und touchierte dadurch einen Leitpfosten. In der Folge zog der Radfahrer mit seinem Fahrrad nach links und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Beide stürzten und der unbekannte Radfahrer kümmerte sich zunächst um die 58-Jährige. Als ihr Begleiter die Polizei verständigen wollte, stieg der Radfahrer unvermittelt auf sein Fahrrad und setzte seine Fahrt stadteinwärts fort. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Beschreibung nach war der Radfahrer zwischen 40 - 50 Jahre alt, trug eine Glatze und hatte einen osteuropäischen Akzent. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke. Das Fahrrad war ebenfalls dunkel.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

