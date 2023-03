Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 24.03.2023:

Peine (ots)

Fahrradfahrer bei Unfallflucht verletzt

Am 23.03. gegen 14:45 Uhr ist im Horstweg in Peine ein 41-jähriger Fahrradfahrer gestürzt und dabei am Kopf verletzt worden. Der Mann aus Peine fuhr am rechten Fahrbahnrand und ist dort von einem VW Golf, wahrscheinlich der Baureihe Golf 4, überholt worden. Der blaue Wagen mit Kennzeichen aus Braunschweig fuhr dabei so dicht an ihm vorbei und scherte so knapp vor ihm ein, dass der Radfahrer gegen den Bordstein ausweichen musste und dadurch stürzte. Durch den Sturz erlitt er eine Kopfplatzwunde und musste medizinisch versorgt werden. Der verursachende Wagen setzte seine Fahrt fort. Auffällig sei ein roter Aufkleber an der Heckklappe des Autos gewesen. Die Polizei in Peine bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05171-9990

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell