POL-GT: Kollision im Einmündungsbereich - 74-jährige Pedelecfahrerin schwerverletzt

Gütersloh (MK) - Am Freitagnachmittag (26.05., 15.45 Uhr) kollidierte eine Pkw-Fahrerin im Einmündungsbereich Auf'm Reck/ In der Worth mit einer Pedelecfahrerin, welche hierbei schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr die 61-jährige Gütersloherin mit einem VW die Straße Auf'm Reck und bog nach rechts auf die Straße In der Worth ab. Zur gleichen Zeit befuhr die 74-jährige Gütersloherin mit ihrem Fahrrad die Straße in der Worth stadtauswärts. Im Einmündungsbereich kam es in der Folge zur Kollision. Die 74-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte die Radfahrerin anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Hospital. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden war gering.

