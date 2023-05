Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung - schwerer Bandenbetrug

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Die 87-jährige Geschädigte erhielt am 28.04.2023 einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters. Dieser gab der Geschädigten gegenüber an, dass ihre Debitkarte aufgrund Unregelmäßigkeiten gesperrt werden müsse und sich ein Mitarbeiter bei ihr persönlich melden werde. Kurze Zeit später erschien ein bislang unbekannter männliche Tatverdächtiger an der Anschrift der Geschädigten, an den sie ihre Debitkarte samt PIN übergab. Unmittelbar danach wurden diese Karte an einem nahegelegenen Geldausgabeautomaten eingesetzt. Von dem Abholer konnte ein Phantombild erstellt werden.

Ein Bild des Mannes und eine Personenbeschreibung befindet sich auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW. https://polizei.nrw/fahndung/106765

Hinweise und Angaben zu dem Mann auf den Bildern nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell