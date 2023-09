Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Rettungsaktionen, Brände, Einbrüche, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstag gegen 20.50 Uhr ist es auf der Rommelsbacher Straße auf Höhe der Einmündung Nürnberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 45 -jährige Fahrer eines Pkw Fiat Bravo musste an der dortigen Lichtzeichenanlage bei Rotlicht anhalten. Der nachfolgende 56 -jährige Fahrer eines Pkw Audi Q3 fuhr dann ungebremst auf den Fiat auf. Trotz erheblicher Schäden am Audi flüchtete dessen Fahrer sofort in Richtung Rommelsbach. Der Audi und dessen Fahrer konnten kurze Zeit später an der Wohnanschrift angetroffen werden. Der 56 -jährige stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, dieser war ihm bereits im vergangenen Mai entzogen worden. Der Fahrer des Fiat Bravo erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Aufwendige Rettungsaktion

Am Sonntag kurz nach 03.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer verletzten Person nach Mittelstadt angefordert. Ein 41 -jähriger Mann war zusammen mit einem Bekannten auf dem Fußweg rechts des Neckars von Mittelstadt in Richtung Neckartenzlingen unterwegs, als er die Böschung in Richtung Neckar hinunter abrutschte und sich verletzte. Aufgrund des unwegsamen Geländes und da der Verletzte zwar gehört, aber nicht lokalisiert werden konnte, waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Reutlingen mit der Höhenrettungsgruppe sowie die Bergwacht im Einsatz. Letztlich wurde er im Bereich des Klärwerks auf der gegenüberliegenden Seite des Neckars aufgefunden und vom Rettungsdienst versorgt. Er konnte sich am rechten Neckarufer nicht mehr halten und war deshalb auf die gegenüberliegende Seite geschwommen.

Esslingen (ES): Fahrzeug nach Unfall überschlagen

Am Samstag gegen 13.30 Uhr ist es beim Jägerhaus zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Die 78 -jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes Benz befuhr die Neue Straße in Richtung Jägerhaus. An der Einmündung zur Römerstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 20 -Jährigen, welche mit einem Pkw Peugeot 2008 die Römerstraße in Richtung Aichwald befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wonach sich der Peugeot mehrfach überschlug. Dessen Fahrerin musste zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Fahrerin im Mercedes Benz und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Oberboihingen (ES): Brand einer Matratze

Am Samstag gegen 20.20 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Brand im Erlenweg ausgerückt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war eine Matratze in Brand geraten, nachdem vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein auf der Matratze liegendes und zum Laden angestecktes Handy Feuer gefangen hatte. Die brennende Matratze wurde von den Bewohnern über den Balkon vor das Haus geworfen und dort noch vor Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte etwa 5.000 Euro betragen.

Kirchheim unter Teck (ES): Rauchender Kochtopf verursacht Feuerwehreinsatz

Weil aus dem Bereich einer Gaststätte in der Alleenstraße Rauchentwicklung gemeldet worden ist, sind die Rettungskräfte am Samstag gegen 11.30 Uhr ausgerückt. Auf dem eingeschalteten Herd der zu diesem Zeitpunkt verlassenen Gaststättenküche wurde ein rauchender Kochtopf festgestellt. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein nennenswerter Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Schwimmer aus Not gerettet

Am Samstag kurz nach 16.00 Uhr ist am Kirchentellinsfurter Baggersee ein Schwimmer vor dem Ertrinken gerettet worden. Der 59 -jährige erfahrene Freiwasserschwimmer hatte zu Trainingszwecken jeweils Gewichtsmanschetten an beiden Fußgelenken angebracht. Wenige Meter vom Ufer entfernt verfing er sich in einem Algenstrang, aus dem er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Da er durch die Gewichte drohte unterzugehen, rief er um Hilfe. Ein Gast hörte die Hilferufe, sprang sofort ins Wasser und konnte den bereits untergegangenen Schwimmer wieder über Wasser ziehen. Zusammen mit einem ebenfalls zu Hilfe eilenden Standup-Paddler konnte der Schwimmer ans Ufer gebracht werden. Hier wurde er sofort vom zufällig noch wegen eines anderen Einsatzes vor Ort befindlichen Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Tübingen (TÜ): Einbrecher gestört

Am Sonntag gegen 04.35 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in eine Gaststätte in der Reutlinger Straße einzubrechen. Der Täter hebelte ein Fenster des Lokals auf, wobei er vom noch in den Räumen befindlichen Inhaber überrascht wurde. Der Täter flüchtete hierauf in Richtung Sternplatz. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: männlich, ca. 175 cm groß, schlank. Er trug einen grauen Hoodie mit roter Mütze, eine lange dunkle Hose, dunkle Handschuhe und war mit einem Schal maskiert.

Tübingen (TÜ): Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstag um 14.50 Uhr ist es auf der B 27 / Hechinger Straße im Bereich des Hechinger Ecks zu einem Auffahrunfall gekommen. Die 33 -jährige Fahrerin eines Pkw BMW X3 mußte aufgrund des dichten Verkehrs abbremsen. Der nachfolgende 33 -jährige Fahrer eines Pkw Smart bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die Fahrerin des BMW wurde hierbei leicht verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Geislingen (ZAK): Einbruch in Rathaus

In der Zeit zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Mitternacht hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster am Binsdorfer Rathaus in der Turmstraße auf und stiegen in das Gebäude ein. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Geislingen (ZAK): Sachbeschädigung durch Brandlegung

Am Samstag gegen 19.40 Uhr entnahmen bislang unbekannte Täter im Bereich der Grundschule am Schlossgarten Papiermüll aus einem Müllcontainer, trugen diesen auf das Trampolin der Grundschule und zündeten ihn an. Hierdurch wurde das Sprungtuch des Trampolins zerstört. Es entstand Sachschaden von Höhe von 500 Euro. Der Polizeiposten Rosenfeld ermittelt.

