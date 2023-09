Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pkw contra Pkw

Ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Autofahrern hat sich am Freitagmittag auf der Kreuzung Rommelsbacher Straße / Nürnberger Straße im Ortsteil Orschel-Hagen ereignet. Ein 27-jähriger Fahrer eines Audi A3 fuhr gegen 12.45 Uhr von der Nürnberger Straße aus Richtung Orschel-Hagen kommend in die Kreuzung ein und kollidierte hierbei mit einem von links heranfahrenden 63-jährigen Mercedes-Lenker, der die Rommelsbacher Straße stadtauswärts befahren hatte. Hierdurch verletzten sich beide Fahrer leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren außerdem nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften ebenfalls vor Ort. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. (jp)

Wolfschlugen (ES): Kollision mit Gegenverkehr

Zwei leichtverletzte Fahrzeuginsassen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in der Esslinger Straße ereignet hat. Eine 59 Jahre alte Smart Forfour-Lenkerin befuhr gegen 16.30 Uhr die Nürtinger Straße aus Richtung Nürtingen kommend. An der Kreuzung zur Esslinger Straße wollte sie nach links in die Hindenburgstraße einbiegen und übersah hierbei wohl einen entgegenkommenden 32-jährigen Nissan Pulsar-Lenker, wodurch es zur Frontalkollision kam. Neben der 59-Jährigen zog sich eine 21 Jahre alte Beifahrerin in dem Nissan ebenfalls leichte Verletzungen zu. Die beiden Frauen wurden durch den Rettungsdienst nach medizinischer Behandlung und Versorgung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr befand sich mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt. (jp)

