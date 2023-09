Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstähle; Fahrzeugbrand; Verkehrsunfälle; Einbruch; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Diebstahl an Spendenstand (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem dreisten Diebstahl am Donnerstagvormittag im Vorraum eines Supermarkts in der Albstraße. Dort hatte eine kirchliche Hilfsorganisation einen Informations- und Spendenstand aufgebaut, als ein Unbekannter gegen 10.15 Uhr eine Tasche der Hilfsorganisation entwendete. Darin befanden sich unter anderem mehrere von Spendern bereits ausgefüllte Einzugsermächtigungen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Täter die verzeichneten Personalien und Bankdaten in betrügerischer Weise verwendet, werden die spendenden Personen gebeten, sich mit ihrer Bank in Verbindung zu setzen und ihre Kontobewegungen zu kontrollieren. Zeugenhinweise zur Tat erbittet das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333. (mr)

Hohenstein (RT): Fahrzeugbrand

Im Sießweg im Ortsteil Eglingen hat am Mittwochmittag ein Auto gebrannt. Gegen 13.30 Uhr fing eine dort geparkte Mercedes V-Klasse aus derzeit unbekannten Gründen Feuer. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Von einer Fremdeinwirkung wird derzeit nicht ausgegangen. (jp)

Pliezhausen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 52-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug bei Rübgarten von der K6764 abgekommen. Der Sprinter-Fahrer war gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße von Gniebel herkommend in Richtung Rübgarten unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor Rübgarten wich der 52-Jährige eigenen Angaben zufolge einem entgegenkommenden Pkw aus, der teilweise auf seine Fahrspur geraten sein soll. In der Folge kam der Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab. In der dortigen Grünfläche kollidierte der Wagen mit mehreren Bäumen, ehe er die Rübgartener Straße querte und auf dem Parkplatz eines dortigen Restaurants gegen einen geparkten Mercedes CLK prallte. Kurz vor dem Häringswiesenbach kam der Sprinter an einem Baum zum Stehen. Der 52-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Eine weitere Untersuchung in einem Krankenhaus lehnte er ab. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. (rd)

Kirchheim (ES): In Freibadkiosk eingebrochen (Zeugenaufruf)

Unbekannte sind am Freitagmorgen in den Kiosk im Freibad in der Jesinger Straße eingebrochen. Die Täter gelangten gegen 3.55 Uhr zunächst auf das Gelände des Freibads und schlugen im Anschluss ein Fenster des dortigen Kiosks ein. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten nach Stehlenswertem und verließen den Kiosk in unbekannte Richtung mit bislang nicht bekanntem Diebesgut. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. (jp)

Wendlingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Kurz nach 17.30 Uhr war eine 40 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Taläckerstraße unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Biker im Alter von 60 Jahren. Dieser erlitt dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Am VW sowie am Motorrad, die beide fahrbereit blieben, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. (mr)

Denkendorf (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Drei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße im Alter zwischen 28 und 31 Jahren sind am Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, aneinandergeraten. Aus einem offenbar zunächst verbalen Streit entwickelte sich in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer Verwendung gefunden haben soll. Einer der Beteiligten wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das mutmaßlich verwendete Messer wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum Auslöser des Streits sowie zum genauen Hergang aufgenommen. (mr)

Hirrlingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Eine 83 Jahre alte Seatlenkerin befuhr gegen 17.40 Uhr die Rammertstraße in Richtung Rottenburger Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden 17-jährigen Yamahafahrers. Bei der darauffolgenden Kollision der beiden Fahrzeuge verletzte sich der Jugendliche leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung und Versorgung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt. (jp)

Hausen am Tann (ZAK): Kind bei Unfall verletzt

Unachtsamkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend auf der K7170 ereignet hat. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Skoda Fabia die Kreisstraße in Richtung Ratshausen und kam im Bereich einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern kam das Fahrzeug schließlich im Straßengraben zum Stehen. Ein im Skoda befindliches vierjähriges Mädchen verletzte sich hierdurch leicht und wurde mit einem Rettungswagen anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 3.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jp)

Balingen (ZAK): Trickdiebstahl

Ein dreister Trickdieb hat am Donnerstagabend einer Seniorin die Geldbörse gestohlen. Der Täter sprach die Frau gegen 19.15 Uhr in der Hirschbergstraße im Bereich eines Seniorenwohnheims an und zeigte ihr eine Adresse auf seinem Mobiltelefon. Das Gerät hielt er dabei gezielt über die im Rollator der Frau befindliche Handtasche und entwendete gleichzeitig den darin verstauten Geldbeutel. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

