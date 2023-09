Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Auseinandersetzung; Gewahrsam; Motorrad entwendet

Reutlingen (ots)

Unfall bei Überholmanöver

Ein Verkehrsunfall infolge eines Überholmanövers hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 28, auf Höhe Sondelfingen, ereignet. Ein 37-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit einem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs und überholte den auf der linken Spur fahrenden BMW eines 23-Jährigen den derzeitigen Ermittlungen zufolge verbotswidrig rechts. Als der Mercedes wieder nach links auf die Überholspur einscherte, kam es zum Zusammenstoß mit der rechten Front des BMW. Dieser geriet dadurch ins Schleudern, kollidierte mit dem linken Bordstein und anschließend mit den rechten Leitplanken. Im Grünstreifen kam der Wagen dann zum Stehen. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte mit einem fünfstelligen Betrag zu Buche schlagen. Der BMW musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Bad Urach (RT): Brand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bad Uracher Georgiistraße sind am Mittwochabend die Einsatzkräfte ausgerückt. Kurz nach 19.30 Uhr war aus bislang ungeklärter Ursache ein Kinderwagen im Treppenhaus in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten die Flammen von einem Bewohner gelöscht werden. Der 32-jährige Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen und eine Rauchgasintoxikation zu. Er musste zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Durch die starke Rauchentwicklung konnten elf Personen das Gebäude nicht mehr verlassen und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Drei weitere Bewohner hatten sich zuvor selbstständig ins Freie begeben. Durch das Feuer wurden neben dem Kinderwagen die Treppenhauswände beschädigt und durch den starken Rauch Bereiche im Obergeschoss in Mitleidenschaft gezogen. Eine Wohnung war nicht bewohnbar, so dass deren Bewohner von der Stadt anderweitig untergebracht werden mussten. Über die Schadenshöhe liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit elf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Engstingen (RT): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag leicht verletzt worden. Ein 74-Jähriger war gegen 9.50 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse auf der L 387 von Engstingen herkommend unterwegs. An der Einmündung in die L 230 hielt der Mercedes-Lenker ersten Ermittlungen nach an. Beim Linksabbiegen in Richtung Traifelberg kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 65 Jahre alten Frau. Sie war von Traifelberg herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Durch die Kollision erlitten eine 68 Jahre alte Mitfahrerin in der A-Klasse sowie die 65-Jährige Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (ms)

Lichtenstein (RT): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochabend auf der L 387 entstanden. Ein 72-Jähriger wollte gegen 19.10 Uhr mit einem Ford von einem Sportgelände herkommend nach links auf die Landstraße in Richtung Unterhausen einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Mercedes-Benz CLA eines 41 Jahre alten Mannes, der auf der Holzelfinger Steige bergaufwärts unterwegs war. Der Mercedes-Lenker klagte anschließend über Schmerzen, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. (ms)

Esslingen (ES): Fahrgast in Bus gestürzt (Zeugenaufruf)

Leichte Verletzungen hat eine Businsassin bei einem Bremsmanöver am Mittwochvormittag erlitten. Ein 55-Jähriger war gegen 11.40 Uhr mit dem Bus der Linie 108 auf der Ebershaldenstraße vom Jägerhaus herkommend in Richtung Busbahnhof unterwegs. Am Ende des zweispurigen Abschnitts zog der bislang unbekannte Lenker eines blauen Ford Fiesta unmittelbar vor dem Bus von der linken auf die rechte Fahrspur. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Eine 45 Jahre alte Frau, die in der letzten Reihe auf dem Mittelplatz saß stürzte hierbei jedoch mehrere Meter weit nach vorne in den Gang des Fahrzeugs. Sie musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-330 um Hinweise zu dem gesuchten blauen Ford Fiesta. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der B 27

Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat am Mittwochabend zu erheblichen Beeinträchtigungen auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen gesorgt. Ein 61-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit einem Reisebus auf der Bundesstraße unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Mitte zu spät bemerkte, dass die vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten. Der Bus schob drei Pkw aufeinander. Hierbei zog sich ein 29 Jahre alter BMW-Lenker leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Weilheim/Teck (ES): Radfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein 80-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Dienstagnachmittag zwischen Holzmaden und Weilheim erlitten. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein unbekannter Motorradfahrer gegen 15.50 Uhr auf der Weilheimer Straße bzw. Holzmadener Straße in Richtung Weilheim unterwegs. An einer Kreuzung kurz nach der Bücke über die A8 scherte der Biker mit seiner Maschine nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Radler zu verhindern. Der 80-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Motorradfahrer hatte seine Fahrt fortgesetzt. Ob es zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen war, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Zeugenhinweisen zu dem gesuchten Motorrad nach. (rd)

Esslingen (ES): Motorrad gestohlen (Zeugenaufruf)

Im Bereich Roßbergstraße / Reußensteinstraße in Zollberg ist in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, ein Motorrad gestohlen worden. Die weiß-blau-rote BMW R 1250 GS, an der zur Tatzeit das Kennzeichen ES-A 535 angebracht war, war mit einer Plane abgedeckt und auf einem dortigen Motorradstellplatz abgestellt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib der Maschine machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (mr)

Wendlingen (ES): Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Zwischen zwei 30 und 29 Jahre alten Bewohnern einer Asylunterkunft in der Ötlinger Straße ist es am Mittwochnachmittag, gegen 17.10 Uhr, aus noch unbekannten Gründen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. In deren Verlauf soll der 30-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer am Arm verletzt haben, weshalb der 29-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Tatverdächtige musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Tübingen (TÜ): Angebranntes Essen / Unfall zwischen Radlerin und Feuerwehr

Angebranntes Essen hat am Mittwochabend zum Einsatz der Rettungskräfte im Philosophenweg geführt. Eine Bewohnerin hatte gegen 19.50 Uhr einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, worauf es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Zeugen sahen den Rauch aus dem Küchenfenster aufsteigen und verständigten die Feuerwehr. Glücklicherweise war es zu keinem Brand gekommen. Die Bewohnerin wurde vorsorglich zur Untersuchung und medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Auf der Anfahrt zum Einsatzort war es wenige Minuten später zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Fahrzeug der Feuerwehr gekommen. Die 58-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Nauklerstraße. Beim Erkennen des entgegenkommenden und mit Sondersignalen fahrenden Einsatzfahrzeugs bremste die Frau stark ab, stürzte von ihrem Rad und stieß mit dem Feuerwehrfahrzeug zusammen. Sie hatte in diesem Moment ein am Fahrbahnrand parkendes Auto passiert und bemerkt, dass der Platz nicht ausreichte. Die Radlerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 2.000 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Aufgefahren und aufgeschoben

Bei einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen am Mittwochnachmittag auf der L 361 sind mehrere Personen verletzt worden. Gegen 17.05 Uhr war ein 28 Jahre alter Mann mit einem Nissan Klein-Lkw auf der Landesstraße von Seebronn herkommend in Richtung B 28 unterwegs. Vor der Einmündung krachte er ins Heck des verkehrsbedingt wartenden Mazda eines 20-Jährigen. Dessen Wagen wurde durch die Wucht der Kollision noch auf eine Mercedes V-Klasse geschoben, die von einer 44 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Beim Unfall zogen sich der 20-Jährige, die 44-Jährige sowie ein zwölfjähriges Mädchen in der V-Klasse nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dessen Mazda sowie die V-Klasse mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 30.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen wird auch geprüft, ob ein Mangel an den Bremsen des Klein-Lkw mitursächlich für den Unfall gewesen sein könnte. (mr)

Rottenburg (TÜ): Verkehrsunfallflucht nach Beinahekollision

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Rennradfahrer ist es am Donnerstagmorgen auf einem Weg parallel zur K6938 gekommen. Gegen sechs Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mountainbikes den Weg in Richtung Oberndorf, als ihm der 55-Jährige mit seinem Rennrad entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der Rennradfahrer nach links aus, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen leicht. Der bislang unbekannte Fahrer des Mountainbikes entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen nach medizinischer Behandlung und Versorgung in eine nahegelegene Klinik. Am Rennrad entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Bisingen (ZAK): In Gewahrsam genommen

Eine Frau in offensichtlich psychischem Ausnahmezustand musste am frühen Donnerstagmorgen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Kurz vor 2.30 Uhr soll sie im Neubaugebiet Fronwiesen - Raubrühl eine zufällig vorbeikommende, 55 Jahre alte Zeitungsausträgerin angegriffen haben. Anwohner, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, trennten die beiden Frauen. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 55-Jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die mutmaßliche Angreiferin, die in Richtung Ortsmitte davongelaufen war, konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Sie wurde in der Folge in eine Fachklinik gebracht und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rd)

Hechingen (ZAK): In Leitplanken gekracht

Eine junge Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der B 27 mit ihrem Wagen heftig mit den Leitplanken kollidiert. Die 18-Jährige befuhr die Bundesstraße mit einem Mercedes gegen 16.15 Uhr von Bodelshausen herkommend in Richtung Hechingen. Dabei kollidierte das Auto zunächst mit den Mittelleitplanken und krachte anschließend frontal in die Leitplanken auf der rechten Seite. Dort blieb der Mercedes schließlich stehen. Die Heranwachsende wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Pkw, an dem sich der Blechschaden auf circa 5.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Leitplanken schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell