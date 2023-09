Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ermittlungserfolg nach Diebstählen; Brände; Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Tatverdächtige zu Diebstählen aus Pkw ermittelt - Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 31.08.2023/16.44 Uhr und 01.09.2023/11.32 Uhr

Beamten des Polizeiposten Reutlingen-Nord ist es gelungen, drei Männer zu ermitteln, die im Verdacht stehen, im August eine Serie an Diebstählen aus Pkw begangen zu haben. Wie bereits berichtet, kam es in der Zeit zwischen dem 09.08. und dem 31.08. zu mindestens 18 Diebstahlsdelikten aus Fahrzeugen in Sondelfingen und den angrenzenden Wohngebieten Orschel-Hagen sowie Storlach. Die polizeibekannten Männer im Alter von 27 und 28 Jahren sollen auf ihren Beutezügen in vermutlich meist unverschlossenen Fahrzeugen die Handschuhfächer sowie die Ablagen nach Wertsachen beziehungsweise Bargeld durchwühlt haben. In einem Fall sollen sie die Scheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen haben, um an einen Rucksack zu gelangen. Bei einem weiteren Pkw-Aufbruch wurde das Verdeck eines Cabrios ausgeschlitzt, um eine Umhängetasche zu entwenden.

Umfangreiche Ermittlungen führten in den vergangenen Tagen auf die Spur des Trios. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnräume am Montag konnten Beweismittel, darunter auch Diebesgut aufgefunden werden. Dieses wurde mittlerweile bereits zum Teil an die Geschädigten ausgehändigt. Die Ermittlungen, ob die Tatverdächtigen für weitere Pkw-Aufbrüche beziehungsweise Diebstähle aus Fahrzeugen in Frage kommen, dauern an. (ms)

Reutlingen (RT): Brand eines Abfallcontainers

Ein Brand eines Abfallcontainers hat am Dienstagabend in der Ludwig-Erhard-Straße die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 23.50 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem der in Flammen stehende Container auf der dortigen Baustelle bemerkt worden war. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte die Lage schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Da sich in dem Container lediglich Abfall befand, wird aktuell von keinem Sachschaden ausgegangen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung unter Bekannten (Zeugenaufruf)

In der Albstraße ist es am Dienstagvormittag, kurz nach neun Uhr, zwischen zwei 33 und 34 Jahre alten Bekannten zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll der Ältere im Verlauf des verbalen Streits an einer Bushaltestelle gegenüber eines Supermarkts auch Pfefferspray versprüht haben. Verletzt wurde sein Kontrahent dabei ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der 34-Jährige, der anschließend davongerannt war, konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten jedoch eingeholt werden. Auslöser für die Auseinandersetzung dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand ein länger zurückliegender Streit zwischen den beiden Männern gewesen sein. Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung, die wohl schon innerhalb des Supermarkts begonnen hatte, werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. Insbesondere die Personen, die sich ebenfalls an der Bushaltestelle aufgehalten hatten und diese vor dem Eintreffen der Polizei in einem Linienbus verließen, werden gebeten, sich zu melden. (mr)

Eningen (RT): Kollision unter Radfahrenden

Zwei Radfahrende sind am Dienstagmorgen zusammengestoßen. Gegen 7.40 Uhr war ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec auf dem Fußgänger-/Radweg des Alfred-Schradin-Wegs vom Südbahnhof herkommend in Richtung Eningen unterwegs. Im Bereich der Brücke über die B 312 kollidierte er mit einer entgegenkommenden 28-Jährigen, die ihren Weg ebenfalls auf einem Pedelec zurücklegte. Beide Personen stürzten in der Folge zu Boden und verletzten sich. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Den Schaden an den Rädern schätzt die Polizei auf insgesamt mehrere hundert Euro. (mr)

Neuhausen (ES): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sieht ein 31-Jähriger seit Dienstagabend entgegen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge gab der Mann gegen 18.40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bernhäuser Straße mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab und stieg anschließend in einen Linienbus. An der Haltestelle Reutlinger Straße / Friedhofstraße in Filderstadt-Sielmingen konnte er im Bus von den alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Wie sich in der Folge herausstellte, ist der 31-Jährige zudem nicht im Besitz des erforderlichen Kleinen Waffenscheins. Die Schreckschusspistole wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Nürtingen (ES): Überseecontainer entzündet

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hat wohl eine Teststation für Akkus einen Containerbrand am Mittwochmorgen in der Ohmstraße im Stadtteil Oberensingen verursacht. Die Feuerwehr, die sich mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort befand, löschte gegen 4.20 Uhr den in Flammen stehenden Container, nachdem zuvor ein Brandalarm gemeldet worden war. Die genaue Schadenshöhe wie auch die Ursache für die Entzündung der Akkus sind bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Plochinger Straße im Stadtteil Oberesslingen ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Mercedesfahrer befuhr gegen 17.35 Uhr die Plochinger Straße in Richtung Esslingen. An der Kreuzung der Schorndorfer Straße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden und geradeaus fahrenden 44-jährigen Seat-Lenkerin. Durch den anschließenden Zusammenstoß zog sich neben der Fahrerin ein ebenfalls im Seat befindlicher 10-jähriger Bub leichte Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst nach medizinischer Behandlung und Versorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. (jp)

Esslingen (ES): Motorrad gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem blau-gelb-schwarz lackierten Motorrad der Marke Yamaha 700 Tenere mit dem Kennzeichen ES-AK 70 fahndet das Polizeirevier Esslingen. Das Fahrzeug dürfte einen geschätzten Wert von etwa 10.000 Euro haben und wurde in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, sieben Uhr, in der Achalmstraße im Stadtteil Zollberg gestohlen. Zum Abtransport der mit einer Wegfahrsperre ausgestatteten Yamaha dürfte ein Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt worden sein, weshalb das Polizeirevier Esslingen auf Hinweise von Zeugen hofft, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (jp)

Kirchheim/Teck (ES): Brand von Anhänger (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt die Polizei seit Dienstagabend gegen einen Unbekannten, der auf einem Parkplatz in der Jesinger Halde einen Anhänger in Brand gesetzt haben soll. Zeugen hatten gegen 22.10 Uhr das Feuer entdeckt und die Integrierte Leitstelle verständigt. Die Feuerwehr löschte daraufhin den Brand, durch den ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden war. Eine eingeleitete Fahndung nach einem etwa 20 Jahre alten und circa 180 Zentimeter großen Mann, der Zeugenangaben zufolge von der Brandstelle geflohen war, verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt und nimmt unter Telefon 07021/501-0 Zeugenhinweise entgegen. (rd)

Plochingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist hat am Dienstagmittag, kurz vor 14 Uhr, auf einem Fußweg zwischen dem Stumpenhof und der Beethovenstraße sein Unwesen getrieben. Mitarbeitenden des dortigen Landratsamts war der junge Mann, der auf dem Fußweg mit entblößtem Geschlechtsteil bergabwärts lief und an diesem anschließend manipulierte, aufgefallen. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Mann ist zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hat dunkelblonde bzw. bräunliche kurze, wellige Haare und trug eine Brille. Der Unbekannte war mit schwarzen, halblangen Shorts und einem weißen T-Shirt bekleidet. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit roten Randstreifen und Applikationen mit sich. Bereits am Montag war offenbar derselbe Mann zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr in ähnlicher Weise auf dem Fußweg vor dem Landratsamt aufgefallen. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/307-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Rottenburg (TÜ): Auf Pkw aufgefahren

Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Poststraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 31 Jahre alter Lenker eines Linienbusses war gegen 14.30 Uhr mit dem Fahrzeug auf der Poststraße in Richtung Tübinger Straße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass die vorausfahrende, 74 Jahre alte Lenkerin eines Audi Q3 ihren Wagen abgebremst hatte, um nach rechts auf einen dortigen Parkplatz abzubiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi auf ein danebenstehendes Fahrzeug geschoben. Die 74-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Audi. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

