POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Kraftstoffdiebstahl

Reutlingen (ots)

Brennender Altpapierstapel (Zeugenaufruf)

Ein brennender Altpapierstapel hat am frühen Dienstagmorgen in der Theodor-Heuss-Straße die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 2.50 Uhr befand sich der in der Nähe eines abgestellten Anhängers liegende Stapel bereits in Flammen. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle und konnte das Übergreifen der Flammen auf den Anhänger verhindern. Infolge der Hitze entstand an diesem dennoch ein Schaden in geschätzter Höhe von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefonnummer: 07121/942-3333. (jp)

Reutlingen (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 52 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Schanzstraße erlitten. Der Lenker eines Mini war gegen 8.10 Uhr rückwärts von einer dortigen Grundstückszufahrt auf die Straße gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bergabwärts fahrenden Radler. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. (rd)

Reutlingen (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall hat eine Motorroller-Lenkerin am Montagmorgen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Die 16-Jährige war kurz vor acht Uhr auf der Justinus-Kerner-Straße unterwegs und fuhr wohl aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit auf den verkehrsbedingt haltenden Fiat einer 24 Jahre alten Frau auf. Die Jugendliche stürzte in der Folge zu Boden. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (mr)

Reutlingen (RT): Kollision zwischen Auto und Biker

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag zwischen Reutlingen und Bronnweiler ereignet. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 30-jährige Dacia-Lenkerin die K 6728 von Bronnweiler herkommend und wollte nach links auf die L 383 nach Reutlingen abbiegen. Als ein aus dieser Richtung kommender Bus seinerseits nach Bronnweiler abbog, fuhr die Frau los. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 59 Jahre alten Motorradfahrer, der hinter dem Bus unterwegs war und an diesem vorbeifahren wollte. Der Biker wurde hierbei verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Pkw sowie das Motorrad mussten in der Folge abgeschleppt werden. (mr)

Bad Urach (RT): Mülltonnen in Brand geraten

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Montagnachmittag in die Innenstadt von Bad Urach ausgerückt. Zuvor, gegen 17.15 Uhr, war der Polizei über Notruf ein Brand an einem Wohnhaus in der Straße Altstadt gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten in einem Hinterhof mehrere Mülltonnen aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Dennoch wurden auch die Außenfassade des Gebäudes sowie ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte der Sachschaden mehrere tausend Euro betragen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Metzingen (RT): Mit Quad gestürzt

Ein 52-Jähriger ist am Montagabend mit seinem Quad schwer gestürzt und dabei verletzt worden. Kurz nach 19 Uhr war der Mann auf der Glemser Straße von Glems herkommend in Richtung Neuhausen unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte, überschlug sich das Fahrzeug, wobei der Fahrer abgeworfen wurde. Vom Rettungsdienst wurde er in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Quad wird auf ungefähr 4.000 Euro geschätzt. (mr)

Filderstadt (ES): Unfall beim Überholen

Zu einem Unfall mit einer verletzten Radfahrerin ist es am Montagnachmittag in Bonlanden gekommen. Gegen 17.45 Uhr wartete ein 55-jähriger Audi-Lenker in der Mahlestraße hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Als er danach losfuhr, kam es zur seitlichen Kollision mit einer von hinten kommenden, gleichaltrigen Pedelec-Lenkerin, die den Audi überholen wollte. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Nach Unfall in Klinik gebracht

Ein 78-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 78 Jahre alte Mann war gegen 15.15 Uhr auf einem Motorroller auf der B 296 von Unterjesingen in Richtung Tübingen unterwegs. Bei einem verkehrsbedingten Bremsmanöver verlor er die Kontrolle über das Zweirad und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend ins Krankenhaus. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Auf Bundesstraße seitlich kollidiert

Zu einer rund 40-minütigen Sperrung der B 27 in Richtung Tübingen und entsprechenden Behinderungen hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag geführt. Gegen 14.45 Uhr befuhr eine 61 Jahre alte Frau mit einem Volvo die Auffahrt der B 27 von der L 379 / K 6911 herkommend und wollte auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen wechseln. Beim Einfädeln vom durch Markierungsarbeiten verkürzten Beschleunigungsstreifen übersah sie offenbar den auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Seat einer 19-Jährigen, worauf die Autos seitlich kollidierten. Beim Unfall erlitten beide Fahrerinnen sowie weitere Insassen im Seat ersten Erkenntnissen zufolge einen Schock. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. An den Pkw dürfte sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 13.000 Euro belaufen. (mr)

Dußlingen (TÜ): Dieseldiebe unterwegs

Am Wochenende haben in Dußlingen offenbar mehrere Kraftstoffdiebe ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, machten sich die Täter auf einer Großbaustelle in der Untere Breite gewaltsam an mehreren Baggern, einer Walze sowie einem Tankfass zu schaffen und schlauchten insgesamt über 2000 Liter Diesel ab. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auf Leitplanke gefahren

Auf einer Leitplanke hat die Fahrt eines Lkw-Lenkers am Montagmorgen geendet. Der 50-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz Atego die Aufschleifung zur B 28 von der Mercedesstraße herkommend befahren. In der Linkskurve kam der Mann mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und verkeilte sich so unglücklich an der aufsteigenden Leitplanke, dass der Lkw mit einem Kranwagen geborgen werden musste. Da die Ölwanne hierbei aufgerissen wurde und Motoröl ins Erdreich eingedrungen war, kamen Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs an die Unfallstelle. Weiterhin kam ein Mitarbeiter der Umweltbehörde vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Haigerloch (ZAK): Lenker eines Krankenfahrstuhls an Unfallfolgen gestorben - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 20.08.2023/12.30 Uhr

Der 82 Jahre alte Lenker eines Krankenfahrstuhls, der am 19.08.2023 im Waldgebiet Sandgrube verunglückte, ist am Montagabend an den Folgen der bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen verstorben. Wie bereits berichtet, hatte der Senior vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache den elektrischen Krankenfahrstuhl in Bewegung gesetzt. Im Anschluss war der 82-Jährige eine Böschung hinuntergefahren und hatte sich hierbei schwer verletzt. (ms)

