Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Mann in Gewahrsam genommen; Auseinandersetzung; Einbruch

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Brennendes Grüngut

Ein Brand eines Grünguthaufens hat am frühen Montagmorgen gegen drei Uhr zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Äckerlestraße im Ortsteil Rübgarten geführt. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und neun Einsatzkräften im Einsatz war, konnte durch ihr rasches Eingreifen das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wohnhäuser verhindern. Nach jetzigen Erkenntnissen entstand weder Sachschaden, noch wurde jemand verletzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zur Brandursache nach, die auf dort entsorgte Asche aus einem Holzbackofen hinweisen. (jp)

Eningen (RT): Seniorin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in der Schillerstraße ist eine Seniorin ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand war die Frau gegen 18.30 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs, als ein Autofahrer rückwärts von einem Stellplatz ausparkte. Der Wagen stieß dabei offenbar gegen die Gehhilfe, worauf die Seniorin zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Münsingen (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 43 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der K6769 ins Krankenhaus geflogen werden. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit seiner Suzuki GSX-R auf der Kreisstraße von Hundersingen in Richtung Bichishausen unterwegs. Dabei kam er mit seiner Maschine am Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine rund fünf Meter tiefe Böschung hinab. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an der nicht mehr fahrbereiten Suzuki beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt, die bis etwa 14.45 Uhr voll gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (rd)

Frickenhausen (ES): Biker schwer gestürzt (Zeugenaufruf)

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Frickenhausen erlitten. Der 59-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einer Suzuki auf der Hauptstraße in Richtung Linsenhofen unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der Ziegeleistraße aus noch unbekannter Ursache stürzte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der Biker vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die nicht mehr fahrtaugliche Suzuki wurde abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Esslingen (ES): In Gewahrsam genommen

Ein offensichtlich psychisch auffälliger 50-Jähriger musste am Sonntagmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen zwölf Uhr hatte ein Zeuge einen Mann gemeldet, der in der Pliensaustraße Passanten anpöbeln würde und einen Gegenstand durch ein Wohnungsfenster geworfen habe. Am Roßmarkt konnte der 50-Jährige von den Beamten angetroffen werden. Dieser ergriff jedoch die Flucht, weshalb er von den Einsatzkräften festgehalten werden musste. Der Mann leistete dabei Widerstand, schlug mit einem Stock in Richtung der Polizisten und versuchte, einen von ihnen zu beißen. Der 50-Jährige konnte schließlich mit Hilfe einer weiteren Streifenwagenbesatzung überwältigt werden. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Der Mann wurde in der Folge in eine Fachklinik eingeliefert und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

Esslingen (ES): Mountainbikefahrer gestürzt

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag in einem Bikepark in der Römerstraße ereignet hat. Ein 13-Jähriger befuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem Mountainbike einen dortigen Trail und kam ohne Fremdbeteiligung zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte nach vorheriger Bergung durch die Bergwacht Esslingen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Ostfildern (ES): Beim Einfahren anderes Auto übersehen

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Beifahrerin hat sich am Sonntagvormittag in der Scharnhauser Straße ereignet. Eine 39-jährige Fahrerin eines VW Passat fuhr gegen elf Uhr von einer Hofeinfahrt in die Straße ein und kollidierte hierbei mit einem von rechts heranfahrenden 56-jährigen Hyundai Elantra-Lenker. Hierdurch verletzte sich dessen 50-jährige Beifahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt. (jp)

Esslingen (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Sonntagabend auf einem Schulgelände in der Barbarossastraße. Dort war es gegen 22.35 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 18 Jahre alten Mann und einem 19-Jährigen sowie seinen zwei bislang unbekannten Begleitern gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten in Handgreiflichkeiten, bei denen der 18-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Nürtingen (ES): Fahrradfahrerin gestürzt

Eine schwerverletzte E-Bikefahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag auf der Schafstraße ereignet hat. Eine 67-Jährige kam gegen 11.15 Uhr mit ihrem Pedelec der Marke KTM aus unbekannten Gründen alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich hierbei. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am E-Bike entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Esslingen (ES): Einbruch in Mehrfamilienhaus

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Pulverwiesen ist am Sonntag im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt in das Gebäude, öffnete gewaltsam die Zimmertür einer Bewohnerin und durchwühlte die Räumlichkeiten nach Stehlenswertem. Neben einer Handtasche wurden Bargeld sowie Schmuck entwendet. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Filderstadt (ES): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Pkw sind die Einsatzkräfte am Sonntagvormittag auf die L1209 ausgerückt. Ein 43 Jahre alter Mercedes-Lenker bemerkte kurz vor zehn Uhr auf der Strecke zwischen Plattenhardt und der Burkhardtsmühle Rauch aus dem Motorraum seines GLC und stellte ihn am Fahrbahnrand ab. Kurze Zeit später stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten anrückte, löschte es. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Straße im Anschluss an die Löscharbeiten mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Die Strecke musste hierzu für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt als Ursache für den Brand in Betracht kommen. (rd)

Owen (ES): Fahrrad und Pkw kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Beurener Straße erlitten. Ein 46-Jähriger war gegen 13.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Beurener Straße in Richtung Beuren unterwegs. Im Baustellenbereich kurz vor dem Ortsausgang überholte er den ersten Erkenntnissen zufolge eine am rechten Fahrbahnrand fahrende Radlerin. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, wollte die 77-Jährige mit ihrem Fahrrad nach links auf einen Radweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw und die Seniorin stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (rd)

Meßstetten (ZAK): Pkw contra E-Scooter

Schwere Verletzungen hat ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Heinstetten erlitten. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der junge Mann gegen 17.30 Uhr mit seinem E-Scooter aus einer Hofzufahrt auf die Bühlstraße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A3. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell