Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, mehrere Unfälle mit Verletzten, Parfumdiebe auf frischer Tat ertappt

Reutlingen (ots)

Polizeibeamte tätlich angegriffen

Am späten Samstagnachmittag ist es im Bereich des Listplatzes zu einem tätlichen Angriff einer 22-Jährigen auf dort eingesetzte Polizeibeamten gekommen. Um 17.45 Uhr waren die Angreiferin und ihr Begleiter in einen verbalen Streit geraten. In Folge dessen ging die 22-Jährige auch auf unbeteiligte Passanten zu und pöbelte diese an. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung wurde sofort nach dem Eintreffen an der Örtlichkeit von der Dame angegangen. Da sich die Aggressorin nicht beruhigen ließ, musste sie durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Hierbei trat sie nach den eingesetzten Beamten und bespuckte sie. Eine Beamtin wurde bei dem Angriff leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen. Die renitente Dame wurde im weiteren Verlauf in eine Klinik eingeliefert. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Reutlingen (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag ist ein unbekannter Täter in ein Wohngebäude in der Straße Der schöne Weg eingebrochen und hat unter anderem Bargeld entwendet. Der Einbruch wurde am Samstag gegen 15.50 Uhr festgestellt. Eine anschließende Überprüfung des Einfamilienhauses ergab, dass der Täter offensichtlich ein Fenster aufgehebelt hatte und so ins Gebäude gelangt war. Hier wurden zahlreiche Räume auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Neben einer größeren Summe Bargeld wurde auch eine Schmucksammlung der Gebäudeeigentümer entwendet. Im Anschluss konnte der Täter unerkannt flüchten. Die Spurensicherung vor Ort erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei, das Polizeirevier Reutlingen hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Pfullingen (RT): Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Leicht verletzt wurde ein 29-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Pfullingen. Vermutlich auch aufgrund eines getragenen Fahrradhelms blieben schwerere Verletzungen glücklicherweise aus. Der 25-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 19.05 Uhr den Elisenweg bergaufwärts und wollte sein Fahrzeug im Bereich der Grillstelle vorwärts einparken. Beim Abbiegen übersah der Golf-Fahrer jedoch den ordnungsgemäß bergab fahrenden 29-Jährigen mit dessen Fahrrad. Der Radfahrer leitete zwar eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem VW Golf jedoch nicht mehr verhindern und stürzte über die Motorhaube des Pkw. Durch den Sturz erlitt der Radfahrer zahlreiche Schürfwunden und Prellungen. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurde er durch einen verständigten Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik transportiert. Am VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro während der Sachschaden an dem Fahrrad mit circa 100 Euro deutlich geringer ausfiel. Die Verkehrspolizei Tübingen übernahm vor Ort die Ermittlungen

Kirchheim/Teck (ES): Schlägerei vor Diskothek

Am frühen Sonntagmorgen ist es am Postplatz zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 5.15 Uhr kam es unter drei Personenzu einer zunächst verbalen Meinungsverschiedenheit. Diese uferte letztlich jedoch in eine körperliche Auseinandersetzung aus, zu welcher noch weitere Personen hinzukamen. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen in verschiedene Richtungen. Ein 23-Jähriger und eine weitere Person wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, mussten jedoch nicht weitergehend medizinisch versorgt werden. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck hat die Ermittlungen zum Tathergang und den bislang nicht identifizierten Personen aufgenommen.

Plochingen (ES): Parfumdiebe ertappt

Mitarbeiter eines Drogeriemarktes am Fischbrunnenplatz haben am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zwei Personen festgestellt, die mehrere Parfumflaschen entwenden wollten. Eine Angestellte beobachtete, wie die beiden Tatverdächtigen mehrere Parfumflaschen in eine mitgebrachte Tasche steckten und im Anschluss, ohne die Ware zu bezahlen, den Kassenbereich Richtung Ausgang verlassen wollten. Daraufhin wurde beide Personen angesprochen und in das Büro des Ladendetektivs gebeten. Bei den beiden Tatverdächtigen handelte es sich um eine 25-Jährige und einen 34-Jährigen mit Wohnsitz in einem anderen Bundesland. In der speziell präparierten Tasche konnten Parfumflaschen im Wert von mehreren hundert Euro aufgefunden werden. Nachdem eine Bereitschaftsrichterin die Durchsuchung ihres Pkws angeordnet hatte, konnten im Fahrzeug noch weitere hochwertige Düfte im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Pärchen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden umfangreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Plochingen (ES): Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelec-Fahrer hat sich am Samstagmittag in der Beethovenstraße ereignet. Ein 36-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia fuhr gegen 13.05 Uhr rückwärts aus einer Garageneinfahrt heraus und übersah hierbei einen 89-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser hatte den dortigen Radweg ordnungsgemäß befahren. Als der Skoda-Fahrer den Pedelec-Fahrer im Außenspiegel erkannte, bremste er sein Fahrzeug sofort ab, konnte allerdings einen Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindern, so dass es zu einem leichten Kontakt kam. Der Mann stürzte im Anschluss von seinem Pedelec und verletzte sich schwer. Er musste durch den verständigten Rettungsdienst nach einer medizinischen Begutachtung vor Ort für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Nürtingen-Reudern (ES): Matratze in Unterkunft angezündet

Das Polizeirevier Nürtingen und die Kriminalpolizei ermitteln derzeit gegen einen 33-Jährigen wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung. Der 33-Jährige hatte am Samstagabend gegen 19.50 Uhr in einem Wohnheim im Marbachweg, im Zimmer eines anderen Bewohners, unter anderem eine Matratze und eine Bettdecke in Brand gesetzt. Ins Zimmer des 32-jährigen Bewohners gelangte er, da er die entsprechende Zimmertür in der Unterkunft offensichtlich bereits am Vortag eingeschlagen hatte. Durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Nürtingen konnte der erheblich alkoholisierte Beschuldigte noch vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Aufgrund seines psychischen Allgemeinzustands wurde er im weiteren Verlauf in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt und stationär aufgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm eine Alkoholisierung von beinahe drei Promille. Der 33-Jährige war im Verlauf des Samstags bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu den Tatabläufen dauern an.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Notrufmissbrauch aus Eifersucht

Am Freitagvormittag hat das Polizeirevier Rottenburg anlässlich eines Notrufmissbrauchs strafrechtliche Ermittlungen gegen eine offensichtlich überaus eifersüchtige 50-Jährige eingeleitet. Gegen elf Uhr hatte die Frau telefonisch einer Rettungsleitstelle in Niedersachsen mitgeteilt, dass ihr 40-jähriger Freund im Bereich Rottenburg aktuell verprügelt werden würde. Bei der Überprüfung der Arbeitsstelle des 40-Jährigen im Tannenrainweg konnte der Mann hier angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Es stellte sich heraus, dass es zu keiner Zeit zu einer Bedrohung oder körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Weiter wurde bekannt, dass es bereits in der Vergangenheit zu ähnlich gelagerten Sachverhalten gekommen war. Auch hier hatte die 50-Jährige über Notruf mitgeteilt, dass sich ihr Freund in lebensbedrohlichen Lagen befinden würde. Auch hier waren keine strafbaren Handlungen festgestellt worden. Offensichtlich liegt das Verhalten der 50-Jährigen in einer überzogenen Eifersucht begründet. Gegen sie wurde nun ein weiteres Strafverfahren wegen Notrufmissbrauchs eingeleitet, in welchem sie sich entsprechend für ihr Verhalten verantworten muss.

Burladingen (ZAK): Schwerwiegender Auffahrunfall

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit mehreren Verletzten kam es am Samstagabend gegen 21.40 Uhr zu einer zeitlich begrenzten Vollsperrung der B 32 zwischen Burladingen und Gauselfingen. Hier hatte sich zunächst ein Unfall mit einem Wildtier ereignet. Während der polizeilichen Unfallaufnahme ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen zwei hintereinanderfahrenden Fahrzeugen, wobei die Gefahrenstelle zu spät bemerkt wurde. Beide Unfälle ereigneten sich auf derselben Fahrspur in Richtung Gauselfingen. Die in diese Fahrtrichtung vorausfahrende 46-jährige Opel-Lenkerin bremste bei Erkennen der Unfallstelle ab, was für den hinter ihr fahrenden 18-jährigen Lenker eines Lkw Iveco so unvermittelt kam, dass dieser auf den Opel auffuhr. Der Pkw wurde hierdurch nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, prallte mit der rechten Front gegen die Leitplanke und drehte sich noch um etwa 180 Grad um die eigene Achse und blieb wenige Meter später stehen. Die 46-jähre Pkw-Lenkerin sowie zwei der insgesamt sechs Insassen des Iveco wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden durch alarmierte Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden durch verständigte Abschleppunternehmen von der Örtlichkeit verbracht. Der Gesamtschaden an dem LKW und dem Opel wurde mit etwa 16.000 Euro beziffert.

