POL-RT: Verkehrsunfälle; Nötigung im Straßenverkehr; Exhibitionist; Kompletträder gestohlen

Reutlingen (RT): Zwei Verletzte und hoher Schaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der B 28 zwischen den Anschlussstellen Jettenburg und Industriegebiet Mark West ereignet hat, sind am Freitagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Eine 38-jährige Toyotafahrerin war in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs, als ein 70 Jahre alter Mann mit seinem Citroen von einem Parkplatz aus auf die Bundesstraße einfuhr. Hierbei übersah er den von hinten herannahenden Toyota, weshalb dieser mit der vorderen rechten Seite mit der Fahrerseite des Citroen kollidierte. Der Toyota kippte nach links und blieb schließlich auf der Seite auf dem Asphalt liegen. Eingeklemmt wurde niemand. Mit nach jetzigem Stand leichten Verletzungen wurden beide Unfallbeteiligte vom Rettungsdienst zur näheren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. Der an den beiden Pkw entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge rund 25.000 Euro betragen. Sie wurden abgeschleppt. Die B 28 war nach dem Unfall in Richtung Reutlingen ab der Auffahrt Jettenburg zunächst komplett gesperrt. Ab etwa 14.50 Uhr konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 15.40 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. (ak)

Reutlingen (RT): Nötigung im Straßenverkehr (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagvormittag auf der B28 ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei in Tübingen. Gegen 11.20 Uhr wurden der Polizei drei Sportwagenfahrer gemeldet, die auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs waren und bis zur Ausfahrt nach Rottenburg, wie bisher bekannt, mindestens eine Verkehrsteilnehmerin genötigt haben sollen. Die derzeit unbekannten Fahrer hupten, bremsten und beschleunigten offenbar mehrfach ihre Fahrzeuge ohne ersichtlichen Grund. Zeugen, aber auch mögliche weitere Geschädigte werden nun gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (jp)

Sankt Johann (RT): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall mit Rettungsfahrzeug

Bei der Frontalkollision eines Rettungsfahrzeugs auf Einsatzfahrt mit einem Pkw sind am Freitagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war die 23 Jahre alte Fahrerin des Einsatzfahrzeugs mit zumindest eingeschaltetem Blaulicht kurz vor 14.30 Uhr auf der K 6700 von Sirchingen herkommend in Richtung Gächingen unterwegs und scherte offenbar zum Überholen eines vorausfahrenden Lancia aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Renault Twingo einer 60-Jährigen. Bei der Kollision wurden sowohl die beiden Fahrerinnen als auch die 24-jährige Beifahrerin im Rettungsfahrzeug sowie der 26 Jahre alte Beifahrer im Twingo verletzt. Alle Personen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein vor Ort befindlicher Rettungshubschrauber musste nicht eingesetzt werden. Die beiden Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden ersten Schätzungen zufolge auf circa 35.000 Euro belaufen dürfte, waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtauglich. Unmittelbar nach dem Unfall musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell (Stand 16.55 Uhr) noch an. (mr)

Esslingen (ES): Kompletträder aus Autohaus gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Autohaus in der Alleenstraße im Stadtteil Zell ist in der Nacht auf Freitag zum Ziel eines Reifendiebs geworden. Der Unbekannte entwendete im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr insgesamt drei Sätze Kompletträder, indem er die Fahrzeuge hierfür jeweils auf Steine aufbockte und mit dem Diebesgut im Anschluss unerkannt von dannen zog. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, die Verdächtiges beobachtet haben. Telefonnummer: 0711/3990-0. (jp)

Tübingen (TÜ): Exhibitionistische Handlungen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 25 bis 35 Jahre alten Unbekannten fahndet das Polizeirevier Tübingen, nachdem sich dieser am Donnerstagnachmittag im Bereich des Hirschauer Baggersees vor einer 31-Jährigen befriedigt hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die Frau gegen 15.50 Uhr in einer abgelegenen Bucht, als sie den Mann auf der anderen Seite in einem Gebüsch bemerkte. Dieser onanierte offensichtlich, woraufhin sich die Frau der Situation entzog. Der übergewichtige Täter wird als etwa 180 cm groß beschrieben. Er trug ein dunkles T-Shirt, dunkle Basketballshorts, eine dunkle Sonnenbrille sowie einen Fischerhut. Weiterhin hatte er einen auffällig weit herunterhängenden Rucksack bei sich. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (jp)

Rottenburg (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagvormittag auf der Schadenweiler Straße ereignet hat. Ein 18-jähriger Motorradfahrer war gegen 11.10 Uhr in Richtung Forsthochschule unterwegs, als er ohne Fremdbeteiligung zu Fall kam. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

