Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Beim Einfahren Roller gestreift

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Vespafahrer hat sich am Donnerstagvormittag in der Burgstraße ereignet. Ein 37-jähriger Fahrer eines VW Caddy fuhr gegen 11.45 Uhr vom Fahrbahnrand in die Straße ein und kollidierte hierbei mit dem von hinten heranfahrenden 67-jährigen Rollerlenker. Hierdurch verletzte sich der 67-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Wannweil (RT): Pedelec contra Fahrrad

Ein schwerverletzter Pedelecfahrer und eine leichtverletzte Fahrradfahrerin sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf dem Radweg in der Kirchentellinsfurter Straße zugetragen hat. Gegen 14.15 Uhr fuhr der 59-Jährige mit seinem Pedelec in Richtung Wannweil, als er die 67-jährige Frau linksseitig überholte. Hierbei kam es zur Kollision, wodurch beide zu Boden stürzten und nach erster medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. (jp)

Pfullingen (RT): Mit Katze zusammengestoßen

Schwere Verletzungen hat eine Frau beim Sturz von ihrem Rennrad erlitten, als sie am Donnerstagnachmittag mit einer Katze zusammengestoßen ist. Die 57-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr den Radweg in Verlängerung der Bollstraße parallel zur B 312 in Richtung Reutlingen. Hierbei stieß sie mit einer vorbeispringenden Katze zusammen und zog sich beim Sturz so schwere Verletzungen zu, dass sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich um die Verunglückte gekümmert. (ms)

Wolfschlugen (ES): Radfahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer ist es am Donnerstagabend in Wolfschlugen gekommen. Gegen 19.45 Uhr war eine Citroen-Lenkerin auf der Kirchstraße unterwegs und fuhr an einem geparkten Pkw vorbei. Ein entgegenkommender Radler im Alter von 54 Jahren, den die Autofahrerin offenbar übersehen hatte, wich daher aus und kam zu Fall. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein verletzter Radfahrer musste am Donnerstagabend nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Eine 56-Jährige war mit ihrem Opel kurz vor 19 Uhr auf der Georg-Deuschle-Straße bergabwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Hindenburgstraße hielt die Frau zunächst an und schaute nach rechts. Beim Anfahren übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 46-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und kam zu Fall. Sein Fahrrad touchierte im Anschluss noch leicht das Fahrzeug der Frau. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den verletzten Mann. (ms)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B 27 erlitten. Der 58-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit seiner Yamaha auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte er ein Stauende auf Höhe von Derendingen zu spät. Trotz einer Vollbremsung krachte der Biker mit seiner Maschine ins Heck des VW Caddy eines 25 Jahre alten Mannes. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 7.000 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Ein 58-Jähriger war gegen 19 Uhr mit einem Skoda von der K 7125 aus nach links auf die L 365 in Richtung Balingen abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten Honda einer 22 Jahre alten Bikerin, die auf der Landstraße in Richtung Ostdorf unterwegs war. Die junge Frau prallte mit ihrer Maschine frontal gegen die linke Seite des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Sie musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. (ms)

Haigerloch (ZAK): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag auf dem Haigerlocher Dorfplatz ereignet. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit einem Ford Transit die Osterstraße und wollte den Dorfplatz geradeaus in die Oberdorfstraße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 54 Jahre alten Fahrerin eines BMW Minicooper. Nach der Kollision mit dem Mini rollte der Transit weiter und stieß noch mit einem entgegenkommenden, 64 Jahre alten Radfahrer zusammen. Der Mann stürzte im Anschluss von seinem Pedelec und verletzte sich leicht. Die 54-Jährige klagte ebenfalls über Schmerzen. Beide Personen benötigten zunächst keinen Rettungsdienst. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 18.500 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Radfahrerin verletzt

Mit einem Rettungswagen musste eine nach ersten Erkenntnissen leichtverletzte Radfahrerin am späten Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 44-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit einem Lkw von der Max-Planck-Straße nach rechts in die Balinger Straße abgebogen. Hierbei übersah er die auf dem Radweg vom Industriegebiet herkommende, 74 Jahre alte Radlerin. Es kam zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge, worauf die Seniorin von ihrem Pedelec fiel und sich verletzte. (ms)

