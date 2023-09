Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall in Baltmannsweiler

Reutlingen (ots)

Baltmannsweiler (ES): Mit Baum kollidiert

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L 1208 erlitten. Der 32-Jährige war mit einem BMW kurz vor 18.30 Uhr von Baltmannsweiler herkommend in Richtung Reichenbach unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve geriet der Wagen Zeugenaussagen zufolge ins Schleudern und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Im leicht abschüssigen Böschungsbereich prallte der Pkw mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum, wodurch sich das Auto um die eigene Achse drehte. Der 32-Jährige wurde im BMW eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der Landesstraße bis 20.15 Uhr erforderlich. (mr)

