Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, zwei Autos aufgebrochen, Bargeld gestohlen

Saerbeck (ots)

In der Innenstadt sind in der Nacht zu Samstag (26.08.23) zwei Autos aufgebrochen worden. An der Straße Eschgarten schlugen unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 08.30 Uhr am Samstagmorgen die Seitenscheibe der Beifahrertür eines grauen Ford C-Max ein. Der Wagen parkte in einer Hofeinfahrt. Beute machten die Autoaufbrecher nicht. Am Mühlenweg, nahe der Straße Sitterdelle, wurde zwischen 02.00 Uhr und 09.30 Uhr die Seitenscheibe eines weißen Skoda Yeti zerstört. Aus dem Fahrzeug stahlen Unbekannten einen niedrigen Bargeldbetrag. Die Polizei ermittelt zu diesen Autoaufbrüchen und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter 02572/9306-4415.

