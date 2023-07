POL-OE: Polizei sucht Radfahrer nach Unfall

Wenden (ots) - Die Sportanlage am "Peter-Dassis-Ring" wurde in der Nacht zu Montag (17.07.2023) von unbekannten Tätern heimgesucht. Die Täter drangen in das Vereinsheim und in eine als Lager genutzte Garage ein. Ob ihnen dabei auch Beute in die Hände fiel, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die ...

