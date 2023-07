Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Vereinsheim am Wendener Sportplatz

Wenden (ots)

Die Sportanlage am "Peter-Dassis-Ring" wurde in der Nacht zu Montag (17.07.2023) von unbekannten Tätern heimgesucht. Die Täter drangen in das Vereinsheim und in eine als Lager genutzte Garage ein. Ob ihnen dabei auch Beute in die Hände fiel, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Nach Angaben der Vereinsverantwortlichen hatten sich in den Tagen vor der Tat immer wieder zwei Männer im Bereich des Sportplatzes aufgehalten, die durch ihr merkwürdiges Verhalten aufgefallen waren. Ob diese Männer mit der Tat in Verbindung stehen ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- osteuropäischer Phänotyp - ca. 190cm groß - sportliche Statur - dunkles Haar - Vollbart - auffallend fast volltätowiert

Person 2:

- osteuropäischer Phänotyp - ca. 180cm groß - sportliche Statur - blondes Haar

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell