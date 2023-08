Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall mit sieben Verletzten, eine Person schwer verletzt

Recke (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend (26.08.) an der Kreuzung Ibbenbürener Straße / Püttenbeckstraße gekommen. Ein 75-jähriger Mann aus Fehmarn (Kreis Ostholstein) fuhr gegen 21.05 Uhr mit drei weiteren Personen in einem Ford Kuga auf der Püttenbeckstraße in Richtung Steinbeck. Im Kreuzungsbereich mit der Ibbenbürener Straße übersah er ersten Ermittlungen zufolge einen VW Multivan, der auf der Ibbenbürener Straße in Fahrtrichtung Ibbenbüren unterwegs war. Es kam zur Kollision, wobei der VW gegen eine Hauswand geschleudert wurde und dort zum Stehen kam. Die drei Insassen des VW Multivan, eine 35-jährige Ibbenbürenerin und zwei Kinder im Alter von acht Monaten bzw. sechs Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt Der 75-jährige Fahrer des Ford Kuga sowie zwei Mitfahrerinnen, eine 71-jährige Frau aus Fehmarn sowie eine 62-Jährige aus Wiesmoor (Landkreis Aurich), wurden leicht verletzt. Der vierte Insasse, ein 62-jähriger Mann aus Wiesmoor, wurde schwer verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 73.000 Euro.

