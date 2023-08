Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt, vermutlich unter Alkoholeinfluss gestürzt

Greven (ots)

Eine 62-jährige Grevenerin hat sich am frühen Montagmorgen (28.08.) bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Pedelec auf der Kardinal-von-Galen-Straße in Fahrtrichtung Nordwalder Straße unterwegs. An der Kreuzung mit dem Ibbenbürener Damm/Münsterdamm wollte sie diese in Richtung Nordwalder Straße überqueren. Ersten Ermittlungen zufolge stürzte die Frau dabei aus ungeklärter Ursache und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch mal daraufhin: Alkohol und Radfahren verträgt sich nicht. Immer wieder passieren Unfälle mit Rad- oder Pedelecfahrenden, die unter Alkoholeinfluss stehen. Was viele nicht wissen: Schon bei einem Wert von 0,3 Promille können sich Radfahrer strafbar machen, wenn sie zusätzlich Ausfallerscheinungen zeigen. Ab 1,6 Promille sind Radfahrer absolut fahruntüchtig und begehen automatisch eine Straftat. Deshalb lassen Sie das Rad stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Sie gefährden damit sich und andere Verkehrsteilnehmer.

Mehr Informationen zu dem Thema gibt es auf der Homepage der Kreispolizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/start-der-fahrradsaison-2023

