Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Grundschule

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (25.08.23) in die Michaelschule an der Oeynhausenstraße eingebrochen und haben das Lehrerzimmer verwüstet. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend (24.08.23), 23.00 Uhr und Freitagmorgen, 06.45 Uhr. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand ein Fensterglas ein und gelangten so in das Gebäude. Im Lehrerzimmer wurden sämtliche Schränke geöffnet. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell