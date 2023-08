Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Raub, 81-Jähriger leicht verletzt

Greven (ots)

In Reckenfeld ist ein 81-jähriger Mann bei einem Raub leicht verletzt worden. Der ältere Mann wurde am Donnerstagnachmittag (24.08.23) gegen 15.30 Uhr an der Pfarrer-Esch-Straße von zwei Zeuginnen auf dem Boden liegend aufgefunden. Zuvor hatten die beiden Anwohnerinnen laute Geräusche beziehungsweise Rufe vernommen. Als sie durch ein Fenster beziehungsweise vom Balkon aus auf die Straße blickten, sahen sie den am Boden liegenden Geschädigten. Zeitgleich flüchtete ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad in Richtung Pfarrer-Müller-Straße. Er trug eine rote Tasche bei sich, die ersten Erkenntnissen zufolge dem Geschädigten gehörte. Der 81-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass schon vor der Tat an der Pfarrer-Esch-Straße zwei Unbekannte versucht hatten, die Tasche des 81-Jährigen zu stehlen. Der Geschädigte saß auf einer Bank am Kirchplatz. Plötzlich kamen zwei jungen Männer auf ihn zu, einer setzte sich neben ihn und griff nach seinem Einkaufsbeutel. Es kam zu einer kleinen Rangelei zwischen dem jungen Mann und dem Opfer. Als dann zwei weitere unbekannte Männer dem 81-Jährigen helfen wollten, ließ der Täter los. Anschließend setzte der 81-Jährige seinen Weg fort. Später - an der Pfarrer-Esch-Straße - kam es dann zu dem Raub. Der Täter, der von der Pfarrer-Esch-Straße auf einem Fahrrad flüchtete, wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 17 bis 18 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte eine sehr schlanke Statur. Er trug ein rotes T-Shirt und hatte kurze dunkle Haare. Bei dem Rad handelte es sich Zeugenaussagen zufolge um ein schwarzes Mountainbike. Ob dieser Täter einer der unbekannten jungen Täter vom Kirchplatz war, ist unklar. Die Polizei ermittelt zu diesem Raubdelikt und sucht Zeugen - insbesondere die beiden unbekannten Männer, die dem Opfer am Kirchplatz zur Hilfe kamen. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen unter 02571/928-4455.

