POL-ST: Kreis Steinfurt, Besondere Vorsicht im Straßenverkehr zur Erntezeit Vermehrt landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs

Steinfurt (ots)

Das Wetter lockt aktuell im Kreis Steinfurt wieder viele Traktoren und Mähdrescher auf die Felder und damit auch auf die Straßen. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer bedeutet dies: Besonders vorausschauend fahren.

Besondere Vorsicht bei Überholvorgängen

Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge bewegen sich langsam auf den Straßen. Oftmals sind spezielle Containerfahrzeuge oder große landwirtschaftliche Anhänger unterwegs. Dies erfordert erhöhte Aufmerksamkeit von allen Verkehrsteilnehmern, insbesondere im Begegnungs- und Kreuzungsverkehr, wie auch bei Überholvorgängen. Überholen Sie nicht unüberlegt. Wenn zum Beispiel Traktorengespanne nach rechts abbiegen, kann es immer wieder passieren, dass die Gespanne der Traktoren beim Abbiegevorgang in den Gegenverkehr geraten. Deshalb überholen Sie nicht und warten Sie, bis das Traktorengespann den Abbiegevorgang komplett abgeschlossen hat.

Umherfliegende Ernteteile

Immer wieder kommt es auch vor, dass die Ernte, die eingefahren wird, nicht richtig gesichert ist. Dadurch können zum Beispiel Teile von geladenem Stroh vom Anhänger auf die Straße fliegen. Dies hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Steinfurt in der letzten Woche in Wettringen festgestellt. Über eine Strecke von zwei Kilometern verlor ein Gespann nicht unerhebliche Mengen von Stroh, sehr zum Leidwesen für Autofahrer. Für Rad- oder Motorradfahrende kann dies eine erhebliche Gefahr darstellen. Das Stroh kann in die Augen oder in den Helm fliegen und so schwer Unfälle verursachen.

Verschmutzte Fahrbahnen

Umherfliegendes Erntegut verschmutzt natürlich auch die Fahrbahn. Gerade im Bereich der Feldzufahrten entsteht oftmals ein durchgängiger Belag. Insbesondere bei Nässe verwandelt er sich in eine gefährliche Rutschbahn. Es ist zwar nach der Straßenverkehrsordnung verboten, die Fahrbahn zu beschmutzen, aber dieses wird oftmals unvermeidbar sein. Der Verursacher hat in diesen Fällen die Gefahrenstelle deutlich kenntlich zu machen und für die Reinigung der Fahrbahn zu sorgen. Die Gefahrenzeichen "Schleudergefahr" und "Verschmutzte Fahrbahn" sollten deutlich sichtbar, etwa 150 Meter vor der Gefahrenstelle in beiden Richtungen aufgestellt werden. So können sich Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf die Situation einstellen.

Vermehrter Wildwechsel

Damm- und Niederwild sucht oftmals die Felder zur Nahrungssuche auf oder verweilt während des Tages auf ihnen. Dadurch kommt es während der Erntezeit vermehrt zu Wildwechsel auf den Straßen und Wegen im Kreis Steinfurt. Das plötzlich auftauchende Wild stellt eine besondere Gefahrenquelle dar. Allen Fahrzeugführern ist zu raten, im Bereich von Erntearbeiten besonders vorsichtig zu fahren. Tauchen Tiere auf der Straße auf, sollte das Fahrzeug kontrolliert abgebremst werden. Vermeiden Sie abrupte Ausweichmanöver, da diese oft zu schweren Verkehrsunfällen führen. Durch Betätigen der Hupe kann das Wild zusätzlich bewegt werden, die Fahrbahn zu verlassen.

Gute und sichere Fahrt

Die Polizei im Kreis Steinfurt appelliert daher alle Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig, umsichtig und rücksichtsvoll zu fahren. Passen Sie beim Erkennen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen immer sofort ihre Geschwindigkeit an. Gegenseitige Rücksicht und Verständnis sorgen mit für die Sicherheit im Straßenverkehr. Kommen Sie immer gut ans Ziel!

