POL-ST: Saerbeck, Daten-Phishing, Betrüger erbeuten Geld, Präventionstipps der Polizei

Saerbeck (ots)

Ein Mann aus Saerbeck ist Opfer eines Betrugs durch Daten-Phishing geworden. Er surfte auf der Internetseite eines bekannten Kleinanzeigen-Portals, als er auf eine andere Website weitergeleitet wurde. Dort wurde der Saerbecker aufgefordert, seine Kreditkarten-Daten einzugeben. Der Forderung kam der Mann nach. Zwei Tage später bemerkte er mehrere Abbuchungen von seinem Konto - insgesamt entstand ein finanzieller Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Saerbecker ließ seine Kreditkarte sperren und erstatte am Mittwoch (23.08.23) Anzeige bei der Polizei. Die Polizei warnt eindringlich davor, empfindliche Daten auf unbekannten Internetseiten einzugeben. Betrüger führen ihre Opfer auf professionell gestaltete Internetseiten. Dort sollen dann persönliche Daten wie Zugangsdaten, Passwörter, Transaktionsnummern oder ähnliches eingegeben werden. Folgen Sie diesen Aufforderungen nie.

Folgende Tipps gibt es, um sich vor Phishing zu schützen: - Vergewissern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben. Überprüfen Sie die Adressleiste in Ihrem Browser. Bei geringsten Abweichungen sollten Sie stutzig werden. - Geben Sie persönliche Daten nur bei gewohntem Ablauf innerhalb der Online-Banking-Anwendung Ihres Kreditinstituts an. Sollte Ihnen etwas merkwürdig vorkommen, beenden Sie die Verbindung und kontaktieren Sie Ihre Bank. - Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Kontostand sowie Ihre Kontobewegungen. So können Sie schnell reagieren, falls ungewollte Aktionen stattgefunden haben. - PIN und TANs sollten Sie nur dann eingeben, wenn eine gesicherte Verbindung mit Ihrem Browser hergestellt ist. Eine Sichere Verbindung erkennen Sie an dem https:// in der Adresszeile: Im Browserfenster erscheint ein kleines Icon, zum Beispiel in Form eines geschlossenen Vorhängeschlosses.

Infos und ein Präventionsflyer zum Thema Phishing: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

Mehr im Internet zu Betrug über Online-Kleinanzeigen: https://polizei.nrw/artikel/betrug-ueber-online-kleinanzeigen

