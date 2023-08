Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, Mädchen verletzt, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Mittwoch (23.08.2023) ist es gegen 16.05 Uhr in Reckenfeld an der Grevener Landstraße in Höhe der Hausnummer 102 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine 10-jährige Schülerin verletzt.

Das Mädchen fuhr mit seinem Roller auf dem Radweg in Fahrtrichtung Greven. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein unbekannter Pedelec-Fahrer den Radweg verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung. Die Rollerfahrerin versuchte dem Fahrrad auszuweichen und kam dabei zu Fall. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er setzte seine Fahrt fort und bog in die Mainstraße ab.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war zwischen 45 und 55 Jahre alt. Er hatte einen Oberlippenbart und kurze blonde Haare. Der Mann trug eine schwarze Arbeitshose, ein schwarzes Oberteil und schwarze Schuhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

