Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Raub auf Tankstelle, 70-Jähriger leicht verletzt

Hörstel (ots)

In der Tankstelle an der Lütkenfelder Straße in Dreierwalde hat sich am späten Dienstagabend (22.08.23) ein Raub ereignet. Ein 70-Jähriger aus Rheine wurde leicht verletzt. Ein unbekannter Täter betrat gegen 21.45 Uhr das Tankstellen-Gelände. Zu dieser Zeit war der 70-jährige Geschädigte dabei, den Fußboden vor dem Eingang zu wischen. Der schwarz gekleidete Unbekannte hatte eine Flasche in der Hand, in der ein brennender Stofflappen steckte. Mit diesem Gegenstand wollte er den Verkaufsraum betreten. Der 70-Jährige versuchte zunächst, dies zu verhindern, jedoch ohne Erfolg. Beide begaben sich daraufhin in den Verkaufsraum. Dort forderte der Unbekannte den Geschädigten auf, Bargeld herauszugeben. Dabei hielt der Täter weiterhin die brennende Flasche drohend in der Hand. Schließlich übergab der 70-Jährige dem Unbekannten mehrere Geldscheine im dreistelligen Eurowert. Darüber hinaus stahl der Täter noch eine Packung mit E-Zigaretten und flüchtete dann zu Fuß über die Zufahrt Venhäuser Weg in Richtung Gildestraße. Die Flasche ließ er auf dem Tankstellen-Gelände fallen - später konnten Teile davon aufgefunden werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Einsatzkräfte verlief negativ. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank. Er war schwarz gekleidet, mit einem schwarzen Hoodie, dessen Kapuze ins Gesicht gezogen war, schwarzen Handschuhen und einem schwarzen Tuch vorm Gesicht. Er hatte außerdem grüne Adidas-Turnschuhe mit weißer Sohle an. Möglicherweise trug der Täter eine Brandverletzung am Fuß davon, die er sich durch die brennende "Fackel" selbst zugezogen hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Raubstraftat aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die etwas mitbekommen haben oder die Angaben zum Täter machen können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell