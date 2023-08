POL-ST: Verkehrssicherheitsberater der Polizei auch für Senioren im Einsatz

Polizei Steinfurt

Verkehrssicherheitsberater der Polizei auch für Senioren im Einsatz

Steinfurt

Die Anzahl der verunglückten Senioren auf den Straßen steigt auch im Kreis Steinfurt an. Um Verkehrsunfällen vorzubeugen, sind bei der Kreispolizeibehörde Steinfurt insgesamt acht Verkehrssicherheitsberater im Einsatz. Sie bieten verschiedene Präventionsveranstaltungen an, egal ob Senioren zu Fuß, auf zwei oder vier Rädern unterwegs sind. Damit möchten die Verkehrssicherheitsberater ein Bewusstsein für Risiken und Gefahren schaffen, die im Straßenverkehr lauern.

Pedelec-Training

Viele Senioren sind bereits vom Fahrrad auf das Pedelec umgestiegen. Was viele aber nicht bedenken - mit einem Pedelec müssen Gefahren im Straßenverkehr anders gemeistert werden. Das können Senioren zum Beispiel auf dem Pedelec-Simulator der Kreispolizei Steinfurt üben. Dort werden auf einem Bildschirm reale Gefahrensituationen im Straßenverkehr gezeigt und die Reaktionen der Testperson auf dem Pedelec ausgewertet. Es geht dabei unter anderem um die gefahrene Geschwindigkeit, die Reaktionszeit sowie den Brems- und Anhalteweg. Alles wird anschließend detailliert am Bildschirm angezeigt, ausgewertet und mit den Verkehrssicherheitsberatern besprochen. Bei gutem Wetter gibt es auch die Möglichkeit, anschließend auf einen echten Übungsparcours zu gehen. Dadurch können alltägliche Verkehrssituationen noch mal real trainiert werden, um sich fit zu machen für das Fahren im Straßenverkehr.

Training in der Gruppe

Gerade am Wochenende machen viele Menschen gerne zusammen in der Gruppe einen Fahrrad- oder Pedelecausflug. Das Fahren in der Gruppe birgt ebenfalls einige Gefahren und sollte geübt werden. Auch hier sind unsere Verkehrssicherheitsberater aktiv. Sie zeigen das richtige Verhalten an Kreuzungen, Ampelanlagen oder beim Queren einer Fahrbahn. Außerdem geben sie Tipps, wie sich die Radfahrenden in der Gruppe zum Beispiel am besten absprechen, um mehr Sicherheit zu erlangen.

Seniorenkino in Rheine

Tipps und Infos zu verschiedenen Themen für Senioren im Straßenverkehr gibt es auch beim monatlichen Seniorenkino in Rheine. Jeden ersten Dienstag im Monat sind unsere Verkehrssicherheitsberater im Cinetech-Erlebniskino. Dort informieren sie vor dem Start des Kino-Films zu Verkehrsthemen und stehen vor und nach dem Film auch für Fragen zur Verfügung. Mehr Infos dazu auch auf unserer Homepage: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/wichtige-praeventionstipps-vorm-kinobesuch

Sie haben Interesse?

Wenn Sie einen unserer Verkehrssicherheitsberater auf Ihrer Senioren-Veranstaltung zu Gast haben möchten, melden Sie sich einfach. Ihre zuständigen Verkehrssicherheitsberater finden Sie hier: https://steinfurt.polizei.nrw/die-verkehrssicherheitsberater-im-kreis-steinfurt

