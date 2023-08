Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (21.08.) meldete eine Zeugin der Polizei einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Quer über die Alte Bockradener Straße war ein Seil gespannt. Die Ibbenbürenerin fuhr auf der Alten Bockradener Straße gegen 23.00 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Schlickelde. In Höhe der Hausnummer 25 hörte sie plötzlich ein komisches Geräusch auf dem Dach ihres Wagens. Sie drehte daraufhin um und erkannte, dass zwischen einem Baum und einem Bauzaun quer über die Fahrbahn in etwa 1,50 Meter Höhe ein Seil gespannt war. Die Polizei sucht zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu der Person geben kann, die das Seil gespannt hat, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

