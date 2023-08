Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchdiebstahl in Grundschule - Täter erbeuten Bargeld und Musikboxen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (18.08.2023), 13.30 Uhr und Montag (21.08.2023), 09.45 Uhr in die Südeschschule an der Elter Straße eingestiegen.

Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie diverse Klassenräume, Büros und einen Mehrzweckraum. Sie entwendeten daraus Bargeld sowie vier Musikboxen. Der Schaden liegt im oberen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

