Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Drei Verletzt bei Verkehrsunfall - Kollision zweier Pkw

Lengerich (ots)

Im Einmündungsbereich Südring / Warendorfer Straße ist es am Montag (21.08.2023) gegen 11.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 45-jähriger Mann aus Tecklenburg fuhr mit einem Seat Arona auf dem Südring in Fahrtrichtung Warendorfer Straße. Im Einmündungsbereich wollte der Tecklenburger nach links in die Warendorfer Straße abbiegen. Dabei übersah er, ersten Erkenntnissen zufolge, einen von links kommenden 26-Jährigen aus Lienen, der mit seinem VW Golf auf der Warendorfer Straße fuhr. Es kam zur Kollision. Der 45-jährige wurde schwer verletzt. Seine Beifahrerin, eine 69-Jährige Tecklenburgerin und der Fahrer des VW Golf wurden leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Der Südring war ab der Einmündung Lohesch in Fahrtrichtung Warendorfer Straße für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Warendorfer Straße war in Fahrtrichtung Kattenvenne ab dem Südring gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell